«Почта России» будет поверять все отправленные в Татарстан посылки во время ЧМ-2018

«Почта России» во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года будет проверять все вложения в посылках, которые будут адресованы в города проведения матчей, на предмет отсутствия запрещенных к отправке предметов и веществ.



«В период с 1 мая по 25 июля 2018 года прием посылок, отправлений EMS и посылок 1-го класса, адресованных в Волгоградскую область, Калининградскую область, Краснодарский край, Москву и Московскую область, Нижегородскую область, Республики Татарстан и Мордовия, Ростовскую область, Самарскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Свердловскую область, осуществляется с обязательной проверкой вложения для дополнительного контроля отсутствия предметов и веществ, запрещенных к пересылке», — передает пресс-служба компании.

Работники почтового отделения будут принимать посылки в открытом виде. При этом «Почта России» рекомендует клиентам отправлять посылки и отправления EMS в указанные регионы с описью вложения.

«Это стандартная практика для почтовых операторов всего мира в период проведения крупных спортивных мероприятий », — говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что в Казани с 25 мая по 25 июля 2018 года вводится запрет на оборот гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему в связи с проведением чемпионата мира по футболу.