Ответственность за безопасность фанатов на время ЧМ-2018 в Казани застрахуют на 350 тысяч рублей

Организатор чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Казани, АНО Дирекция спортивных и социальных проектов, объявила отбор страховщиков, готовых не дороже чем за 350 тыс. рублей покрыть ответственность за безопасность фанатов.



Отмечается, что речь идет о страховании общегражданской ответственности и ответственности организаторов массовых мероприятий при подготовке и проведении фестиваля болельщиков чемпионата в Казани, передает «Коммерсант».

Напомним, 18 апреля на официальном сайте FIFA начался последний этап продажи билетов на ЧМ-2018 по футболу. Во всех городах-организаторах турнира также открылись Главные билетные центры организации.