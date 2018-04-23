Татарстан и Башкирия вошли в список самых благоустроенных регионов России

Татарстан и Башкирия вошли в число самых благоустроенных российских регионов. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень в рамках Ялтинского международного экономического форума.

«Что касается благоустройства, то, конечно, мы можем говорить о Москве, Санкт-Петербурге, таких регионах, как Татарстан, Башкортостан, есть очень благоустроенные города в Московской области, на юге России — в Ростовской области, Краснодарском крае есть очень благоустроенные муниципальные образования», — цитирует его RT.