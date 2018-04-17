«Мегафон» восстановил работу после сбоя
Сотовый оператор «Мегафон» восстановил работу, сейчас сеть работает в штатном режиме.
Причиной сбоя стал обрыв волоконно-оптической линии связи.
«Сегодня в нескольких городах Центрального федерального округа на сети «Мегафона» наблюдалось временное повышение процента неуспешности соединений. Причиной стал обрыв ВОЛС сторонней организацией», — цитирует представителя компании ТАСС.
Накануне в работе сотового оператора «Мегафон» произошел очередной сбой. Сообщения о нем поступали из Москвы, Нижнего Новгорода, Красноярска, Новосибирска, Краснодара, Казани, Самары, Санкт-Петербурга, Дзержинска и Ачинска.ТехнологииТелекоммуникации
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