В Самарской области возбудили уголовное дело о загрязнении Волги строительными отходами

В Самарской области возбудили уголовное дело по итогам прокурорской проверки загрязнения Куйбышевского водохранилища в Комсомольском районе Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РФ.



«Выявлен факт складирования строительных отходов на берегу водного объекта на площади 1950 кв. м. Нарушена среда обитания водных биологических ресурсов, причинен вред местам нереста рыбы и ее кормовой базе», — сказано в сообщении ведомства.



По материалам проверки природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Ущерб акватории водохранилища оценивается в 22 млн рублей.



В феврале Росприроднадзор сообщил, что к сентябрю этого года будет создана электронная карта загрязнений Волги.