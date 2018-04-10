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В Самарской области возбудили уголовное дело о загрязнении Волги строительными отходами

13:44, 10.04.2018
В Самарской области возбудили уголовное дело о загрязнении Волги строительными отходами
Фото: ru.wikipedia.org / ShinePhantom

В Самарской области возбудили уголовное дело по итогам прокурорской проверки загрязнения Куйбышевского водохранилища в Комсомольском районе Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РФ.

«Выявлен факт складирования строительных отходов на берегу водного объекта на площади 1950 кв. м. Нарушена среда обитания водных биологических ресурсов, причинен вред местам нереста рыбы и ее кормовой базе», — сказано в сообщении ведомства.

По материалам проверки природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Ущерб акватории водохранилища оценивается в 22 млн рублей.

В феврале Росприроднадзор сообщил, что к сентябрю этого года будет создана электронная карта загрязнений Волги.

Происшествия
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