Кировский «Вятинвестфонд» предложит акционерам ликвидировать компанию

Совет директоров кировского ОАО «Вятинвестфонд» назначил дату ежегодного собрания акционеров на 6 июня. На нем планируется рассмотреть вопрос о ликвидации компании.

Из девяти вопросов на повестке дня два касаются ликвидации «Вятинвестфонда», следует из сообщения компании на портале раскрытия корпоративной информации.

Также планируется обсудить дивиденды за 2017 год, годовой отчет и прочие вопросы.

Ранее «Реальное время» писало, что ОАО «Вятинвестфонд» является структурой АО «МЦ-5», которое входит в группу «МЦ5 Групп» бизнесменов Андрея Сидорова и Игоря Израилева.