В Генпрокуратуре создали группу по борьбе с нарушениями в сфере пожарной безопасности

В Генеральной прокуратуре создали межведомственную группу по противодействию нарушениям в сфере пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.

Как сообщает RT, решение об этом было принято после пожара в ТЦ в Кемерово, в результате которого погибли 64 человека.

Отмечается, что межведомственная группа создана «в целях повышения эффективности надзора за исполнением законодательства о пожарной безопасности, обеспечения координации деятельности заинтересованных органов государственной власти и информационного обмена».

В группу вошли сотрудники Генпрокуратуры, МЧС, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, а также представители общероссийских общественных организаций «Всероссийское добровольное пожарное общество» и «Российский союз спасателей».

Ранее «Реальное время» писало, что в России после проверок Генпрокуратуры закрыли 15 торговых центров.