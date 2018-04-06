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В Генпрокуратуре создали группу по борьбе с нарушениями в сфере пожарной безопасности

14:54, 06.04.2018 Сюжет:  Пожар в ТЦ "Зимняя вишня"
В Генпрокуратуре создали группу по борьбе с нарушениями в сфере пожарной безопасности
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

В Генеральной прокуратуре создали межведомственную группу по противодействию нарушениям в сфере пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.

Как сообщает RT, решение об этом было принято после пожара в ТЦ в Кемерово, в результате которого погибли 64 человека.

Отмечается, что межведомственная группа создана «в целях повышения эффективности надзора за исполнением законодательства о пожарной безопасности, обеспечения координации деятельности заинтересованных органов государственной власти и информационного обмена».

В группу вошли сотрудники Генпрокуратуры, МЧС, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, а также представители общероссийских общественных организаций «Всероссийское добровольное пожарное общество» и «Российский союз спасателей».

Ранее «Реальное время» писало, что в России после проверок Генпрокуратуры закрыли 15 торговых центров.

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