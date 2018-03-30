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В Удмуртии замглавы лесничества задержан по подозрению во взяточничестве

18:27, 30.03.2018
В Удмуртии замглавы лесничества задержан по подозрению во взяточничестве
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

СКР подозревает замруководителя ГКУ «Кизнерское лесничество» во взяточничестве. Правоохранители уверены, что подношения чиновник получал стройматериалами и даже автомобилем УАЗ.

По версии следствия, за взятки 53-летний сотрудник лесничества предоставлял незаконные разрешения на вырубку деревьев. Общая сумма полученных взяток оценивается в 100 тысяч рублей, передает СУ СКР по Удмуртской Республике.

Чиновник задержан, решается вопрос о его аресте. Отмечается, что материалы на него собирали сотрудники ФСБ и МВД.

Ранее сообщалось, что чиновников Минлесхоза Башкирии заподозрили в коррупции. К ответственности был привлечен руководитель «Управления лесничествами» республики.

Происшествия Удмуртия
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