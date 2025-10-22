Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону на $7,8 млрд

Финансирование будет осуществляться в том числе за счет доходов от замороженных активов России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об увеличении расходов на оборону в текущем году на 325 млрд гривен ($7,78 млрд). Информация об этом опубликована на сайте украинского парламента.

Данный закон был ранее одобрен Верховной Радой по инициативе правительства Украины. Как сообщал украинский парламентарий Ярослав Железняк, финансирование будет осуществляться в том числе за счет доходов от замороженных активов России.

По данным депутата Алексея Гончаренко*, основную часть расходов планируется покрыть за счет 6 млрд евро, ожидаемых от ЕС из доходов от замороженных российских активов. Однако эти средства еще не получены.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Увеличение военных расходов происходит на фоне значительного дефицита украинского бюджета, который в 2024 году составил $43,9 млрд, а на 2025 год запланирован в размере $37,3 млрд. Бюджет на 2025 год уже дважды корректировался в сторону увеличения военных расходов.

Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы в размере около $116 млрд и доходы около $68,6 млрд, формируя дефицит в 18,4% ВВП. Покрытие этого дефицита планируется за счет внешнего финансирования, которого, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, не хватает на 16 млрд евро.

Рената Валеева