Адвокат Роберта Мусина обжаловал отмену его вольной в кассации

Запланированное на сегодня в суде Казани заседание по новому рассмотрению ходатайства осужденного банкира не состоится

Фото: Реальное время

Сегодня в Вахитовском суде Казани должен был стартовать повторный процесс по рассмотрению ходатайства экс-главы «Татфондбанка» об освобождении от наказания по двум приговорам в связи с болезнью. Однако, по данным «Реального времени», заседание будет отложено — материалы дела Роберта Мусина отправили в Самару, по требованию Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

Напомним, за решеткой банкир Мусин оказался 3 марта 2017-го, в день отзыва лицензии ТФБ, а на воле — 11 июня 2025-го, когда Вахитовский суд Казани под председательством судьи Юрия Арсенюка удовлетворил его ходатайство о вольной в связи с наличием тяжкого заболевания. Однако уже в августе судья Верховного суда Татарстана Максим Беляев отменил это решение, как незаконное. Но вернуть осужденного под стражу не смог — на заседании апелляционной инстанции его не было.

Как выяснило «Реальное время», одним из оснований для отмены вольной и направления материала на пересмотр в райсуд стало отсутствие в резолютивной части информации о дополнительных наказаниях Роберта Мусина — в виде лишения госнаград и права занимать руководящие должности в организациях финансово-кредитной сферы, на что указывала в своем представлении прокуратура Татарстана.



Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Представители надзорного ведомства также ставили под сомнение наличие оснований для освобождения, указывая, что в декабре 2024-го по результатам обследования в медсанчасти УФСИН у Мусина выявили заболевание из установленного правительством РФ перечня болезней, препятствующих отбыванию наказания, однако тогда тюремные врачи пришли к выводу, что пациент в постоянном уходе не нуждается и может содержаться на общих основаниях, хотя ему и требуется лечение в специализированном учреждении. По мнению прокуроров, райсуд в своем решении опирался на более раннее заключение врачей. Верховный суд РТ при отмене решения просил дать оценку всем этим доводам.

В конце августа материалы дела с ходатайством об освобождении поступили в производство судьи Вахитовского суда Артема Митяева. Однако 2 сентября в Шестой КСОЮ поступила жалоба адвоката Алексея Клюкина — в интересах своего клиента Роберта Мусина он оспорил решение апелляционной инстанции Верховного суда Татарстана. 3 сентября кассация истребовала дело, в связи с чем вопрос о пересмотре ходатайства о вольной поставлен на паузу.

Первую судимость Мусин получил в 2021 году по шести эпизодам злоупотребления руководящими полномочиями в банке. В апелляции частично удовлетворили и гражданский иск АСВ — на 23 из 50 млрд рублей. В ноябре 2024-го тот же Вахитовский суд признал уже осужденного виновным в еще одном злоупотреблении с причинением тяжких последствий в виде банкротства того же «Татфондбанка», сократив размер ущерба с 26 до 8,7 млрд рублей. На эту же сумму позже ВС Татарстана удовлетворил гражданский иск, утвердив и основное наказание по совокупности двух приговоров — 12,5 года колонии общего режима. С учетом нормы о зачете срока в СИЗО и под домашним арестом Мусин успел отсидеть более двух третей этого срока. Оставался 1 год и 11 месяцев.

Как отмечает один из источников «Реального времени», после освобождения на связь с судом бывший банкир не выходил.