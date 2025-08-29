LG Electronics подала заявку на регистрацию нового товарного знака в России

Компания прекратила поставки в Россию в 2022 году

LG Electronics из Южной Кореи, прекратившая поставки в Россию в 2022 году, подала заявку на регистрацию бренда RGB Primary Color в Роспатент. Об этом сообщает РИА «Новости».

LG Electronics Inc подала заявку 25 августа. Под этим брендом компания сможет выпускать телевизоры, дисплеи и программное обеспечение для ТВ.

Организация приостановила поставки в Россию в марте 2022 года. Российское юридическое лицо компании продолжает работать: по итогам 2024 года выручка выросла на 13% (до 41 миллиарда рублей), а чистая прибыль сократилась на 22% (до 2,6 миллиарда рублей).



Елизавета Пуншева