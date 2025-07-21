Штрафы за оплату криптовалютой в России введут с 2026 года

Сумма штрафа может составить до 1 млн рублей

С начала 2026 года в России планируется ввести штрафы за оплату криптовалютой. Об этом сообщил «Известиям» глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект Госдума рассмотрит уже осенью. Сумма штрафов может составить от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей.

В России оплачивать товары и услуги криптовалютой запрещено с 2021 года, но из-за отсутствия реального наказания такие случаи еще встречаются.

При этом покупка и продажа, а также инвестирование в цифровые валюты и майнинг в России разрешены.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам разработать предложения по усилению ответственности за хищение электроэнергии и нарушения, связанные с незаконной майнинговой деятельностью.

Дарья Сайфиева