«Рубин» победил «Ахмат» в Грозном с двумя безответными голами

Команда Рашида Рахимова стартовала в чемпионате РПЛ с победы

Фото: Руслан Ишмухаметов

Казанский «Рубин» начал сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) 2025/26 с победы. Казанцы в стартовом матче чемпионата обыграли «Ахмат». По итогам игры, которая состоялась на стадионе в Грозном, счет составил 2:0 в пользу «Рубина».

Голы в составе победителей забили Дардан Шабанхаджай и Вельдин Ходжа. Вратарь казанцев Евгений Ставер провел матч на «ноль».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Счет был открыт на 24-й минуте встречи, Дардан Шабанхаджай отличился после передачи от Ильи Рожкова. Первый тайм матча завершился победой казанцев 1:0. После перерыва на 51-й минуте забил Вельдин Ходжа, воспользовавшись красивым ассистом пяткой от Мирлинда Даку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» по итогам матча набрал первые три очка в чемпионате РПЛ. «Ахмат» остался с нулем баллов.

В следующем матче «Рубин» сыграет 27 июля в Казани против петербургского «Зенита». Эта игра станет первой домашней для казанской команды в сезоне. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

«Ахмат» (Грозный) — «Рубин» (Казань) — 0:2 (0:1, 0:1)

Голы:

0:1 — 24, Шабанхаджай (Рожков);

0:2 — 51, Ходжа (Даку).

Зульфат Шафигуллин