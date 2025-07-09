Алиханов протестировал прототип электромобиля «Атом» на дорогах общего пользования

Фото: Динар Фатыхов

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов провел тест-драйв предсерийного прототипа российского электромобиля «Атом» на дорогах общего пользования. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга по итогам посещения министром московского инжинирингового центра АО «Кама», являющегося разработчиком «Атома».

Согласно информации, серийное производство электрокара запланировано на вторую половину 2025 года.

— В завершение рабочей поездки глава Минпромторга России лично протестировал ходовые качества одного из предсерийных прототипов «Атома» в условиях тест-драйва на дорогах общего пользования, — сообщили в министерстве.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам Антона Алиханова, подготовка к запуску производства «Атома» идет в соответствии с планом и на производственной площадке уже завершен монтаж оборудования.

— Мы поддержали проект в рамках программы ФРП, общий объем льготного финансирования по двум займам составил порядка 10 млрд рублей. Это сыграло свою роль в оптимизации процессов на индустриальной стадии. За два года команда проекта уже представила отечественную платформу для электромобилей, проводит тестирование и калибровку систем на предсерийных прототипах, — отметил министр.

Электромобиль «Атом» разрабатывается с 2021 года. В мае 2023 года в Москве был представлен первый функциональный прототип. Заявлено, что электромобиль с запасом хода в 500 км сможет разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд.

«Атом» будет выпускаться в специальной комплектации, предназначенной для госслужащих, которая будет включать особую версию салона и возможность выбора одного из двух цветов кузова — черного или белого.

Рената Валеева