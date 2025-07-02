Экс-тренер казанского ФК «Рубин» Шаронов спас подростка, потерявшего сознание

Инцидент произошел во время матча между детскими футбольными командами

Фото: Ринат Назметдинов

Бывший футболист сборной России и экс-тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов спас жизнь молодому голкиперу во время детского матча. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на спортсмена.

Инцидент произошел 30 июня во время отборочной игры чемпионата России между командами 2011 года рождения «Сокол Трудовые резервы» и казанским «Динамо». Вратарь одной из команд столкнулся с нападающим соперника и потерял сознание.



Шаронов оказал первую помощь: когда у потерявшего сознание вратаря начал западать язык, он своевременно положил футболиста на бок, предотвратив угрозу удушья. После матча юный голкипер лично поблагодарил своего спасителя.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что на матч Суперкубка России по футболу в Казани продано более 17 тысяч билетов.

Дмитрий Зайцев