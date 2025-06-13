Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным домом в Самаре
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с аварийным домом на улице Рабочей в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК по Самарской области Павла Олейника предоставить повторный доклад о следственных действиях по уголовному делу и установленных фактах.
Дом, ставший причиной разбирательства, был построен в 1908 году и является объектом культурного наследия. В 2018 году его признали аварийным из-за критического состояния: в стенах появились сквозные трещины, межэтажные перекрытия прогнили, в квартирах нет горячей воды, а электропроводка пришла в негодность.
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