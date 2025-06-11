На Горьковском шоссе огромная пробка из-за ДТП с участием двух автомобилей

Сегодня на Горьковском шоссе в сторону Казани от поселка Залесного произошла серьезная авария. Водитель автомобиля Toyota Camry при попытке перестроиться столкнулся с Mercedes-Benz G-класса, после чего Mercedes отбросило на ограждение.

По информации ГАИ Казани, водитель Toyota Camry получил ушибы. Его осмотрели на месте. Также в аварии пострадал двухлетний ребенок — пассажир Mercedes-Benz. У малыша диагностирована травма головы.



