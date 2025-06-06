В Елабуге на проспекте Нефтяников подожгли несколько автомобилей
Сегодня ночью в Елабуге произошел пожар на парковке, расположенной на проспекте Нефтяников. По предварительным данным МЧС России по Республике Татарстан, причиной возгорания стал поджог.
В результате пожара повреждены три автомобиля: Alfa Romeo Giulia, Mercedes-Benz и Kia Cerato. У Alfa Romeo Giulia пострадала передняя часть, панель приборов и моторный отсек. У Mercedes-Benz сгорели правые фары, крыло, бампер и колесо. У Kia Cerato повреждены зеркало, повторитель поворота и правая фара.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
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