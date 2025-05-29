Казанский предприниматель из Пакистана лишился 6 млн рублей, пытаясь купить шампунь онлайн

Фото: Динар Фатыхов

32-летний гражданин Пакистана, занимающийся предпринимательской деятельностью в сфере косметики в Казани, стал жертвой мошенников и потерял 6 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России по Татарстану.

По информации ведомства, инцидент произошел в начале декабря. Предприниматель, планируя расширить свой ассортимент, нашел на сайте бесплатных объявлений выгодное предложение о продаже крупной партии шампуня. После переговоров по телефону с лицами, представившимися продавцами, он перевел крупную сумму денег на указанные ими счета.

— После осуществления перевода «продавцы» перестали выходить на связь, а их телефонные номера оказались заблокированы, — уточнили в МВД.

Реальное время / realnoevremya.ru

Следствие установило, что телефонные номера, с которых велись переговоры, зарегистрированы в различных регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Вологодскую область, Хабаровский край и Татарстан.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее сотрудники отдела полиции «Савиново» задержали трех молодых людей, подозреваемых в причастности к мошеннической схеме, жертвами которой стали казанские пенсионеры.



Рената Валеева