В Кировском районе Казани появятся новые улицы в честь известных деятелей
В Кировском районе Казани появятся две новые улицы, которым присвоены имена выдающихся личностей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
- Первая улица будет названа в честь Геннадия Паушкина — участника Великой Отечественной войны, заслуженного работника культуры ТАССР и писателя, удостоенного Литературной премии им. А.М. Горького за значительный вклад в литературу.
- Вторую улицу назовут в честь Петра Пономарева, уроженца Казани и одного из учредителей Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете.
Анастасия Фартыгина
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