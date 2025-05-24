Минобороны: за ночь средствами ПВО уничтожены 94 украинских беспилотника

. Фото: Татьяна Демина

В ночь и утро 24 мая российские средства противовоздушной обороны уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны, атаки были отражены в шести регионах страны: 64 беспилотника сбиты над Белгородской областью, 24 — над Брянской, по два дрона ликвидированы в Курской и Липецкой областях, по одному — в Воронежской и Тульской областях.

Напомним, с 20 по 23 мая российские силы ПВО сбили и уничтожили более 1100 украинских беспилотников, в том числе 1177 аппаратов, из которых 788 находились вне зоны проведения специальной военной операции.