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Илон Маск поздравил Павла Дурова с миллиардом пользователей в Telegram

08:43, 20.03.2025
Илон Маск поздравил Павла Дурова с миллиардом пользователей в Telegram
Фото: скриншот из видео «Еще одно интервью Илона Маска Такеру Карлсону» с канала «Илон Маск»

Илон Маск, владелец соцсети X, поздравил основателя Telegram Павла Дурова с достижением мессенджера — более 1 миллиарда активных пользователей в месяц.

— Поздравляю! — написал Маск в ответ на пост Дурова о новом рекорде.

Дуров сообщил, что Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, достигнув этого важного рубежа.

В своем блоге Дуров подчеркнул, что каждый пользователь открывает Telegram в среднем 21 раз в день и проводит в приложении около 41 минуты.

Анастасия Фартыгина

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