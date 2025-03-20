Илон Маск поздравил Павла Дурова с миллиардом пользователей в Telegram
Илон Маск, владелец соцсети X, поздравил основателя Telegram Павла Дурова с достижением мессенджера — более 1 миллиарда активных пользователей в месяц.
— Поздравляю! — написал Маск в ответ на пост Дурова о новом рекорде.
Дуров сообщил, что Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, достигнув этого важного рубежа.
В своем блоге Дуров подчеркнул, что каждый пользователь открывает Telegram в среднем 21 раз в день и проводит в приложении около 41 минуты.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.