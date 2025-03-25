Игорь Комаров: «За счет иностранных работников частично компенсируется дефицит на рынке труда»

Почти 70% жителей ПФО выступают за ограничение въезда мигрантов на территорию России

Фото: Динар Фатыхов

«Почти 950 тысяч патентов было выдано иностранным работникам в регионах ПФО с 2019 года. Это позволило получить бюджетам регионов более 34 млрд рублей», — сообщил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров на заседании по вопросу реализации государственной миграционной политики и социально-культурной адаптации мигрантов, проходящем в эти минуты в Казанской Ратуше.

Всего на территории ПФО находится более 500 тыс. иностранных граждан, они вставали на миграционный учет более 1,5 млн раз (РФ — 15,6 млн), из них почти 40% — в порядке продления. На ПФО приходится 10% зарегистрированных иностранных граждан, находящихся на миграционном учете в России.

— Мы видим, что миграционные потоки оказывают значительное влияние на экономическое развитие всех регионов нашего округа. За счет привлечения иностранных работников удается частично компенсировать дефицит на рынке труда, — сказал Комаров.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

Набирает темпы академическая миграция. По словам Игоря Комарова, в этом году в вузах регионов округа проходят обучение около 82 тыс. иностранных граждан, или каждый пятый иностранный студент в России. В рамках федеральной программы переселения соотечественников в ПФО приехала 131 тыс. человек, или 11,4% от общего количества приехавших в РФ. С лета 2024 года возможность получить разрешение на временное проживание в России предоставлена гражданам недружественных стран

(47 государств), разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Однако преступная деятельность и антиобщественное поведение иностранных граждан становятся причиной негативного к ним отношения со стороны местных жителей. И хотя количество преступлений среди мигрантов снижается, российские граждане не приветствуют расширение притока иностранцев. 68,5% респондентов в регионах ПФО выступают за ограничение въезда мигрантов в РФ.

— В декабре 2024 года доля респондентов, положительно относящихся к мигрантам в регионах округа, составила 11,3% (РФ — 12,4%), отрицательно — 28,5% (РФ — 30,4%), — сообщил Игорь Комаров. — За ограничение въезда мигрантов на территорию России выступают 68,5% респондентов в регионах ПФО (в России — 71,5%). В отдельных регионах округа эти значения превышают 80% — это в Самарской области (85,3%), в Кировской области — 82,3%, в Республике Мордовия — 79,2%.

Реальное время / realnoevremya.ru

— За последние 5 лет в регионах ПФО отмечено почти 130 конфликтных ситуаций с участием мигрантов, которые получили информационный резонанс (по данным МВД России). Это формирует предпосылки для напряженности и конфликтов на национальной почве и в ходе специальной военной операции может стать одним из значимых рисков в общественно-политической сфере, особенно в условиях агрессивного информационного давления и манипуляций противников России, — заметил Игорь Комаров.

Луиза Игнатьева