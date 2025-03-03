Началась встреча Владимира Путина и Рустама Минниханова
В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и раиса Татарстана Рустама Минниханова. Трансляция идет на телеканале «Россия 24».
— Давно не виделись. Что новенького? — такими словами начал диалог российский лидер.
Напомним, встречу анонсировал сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Предыдущая рабочая встреча президента России и раиса Татарстана состоялась 22 февраля прошлого года. Тогда Владимир Путин похвалил республику за организацию «Игр будущего».
— На очень высоком уровне сделано — как обычно в Татарстане получается, вы умеете это делать. Но это мероприятие, конечно, не республиканского и даже не национального — международного уровня. И все очень достойно — достойно Татарстана, достойно России, — обратился глава государства к Рустаму Минниханову.
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