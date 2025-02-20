Владельцы китайских авто в Казани уверены в их надежности в мороз

Фото: Реальное время

Владельцы китайских автомобилей в Казани считают свои машины приспособленными к российским морозам, однако чаще других автомобилистов готовятся к зимнему сезону, показал опрос «Ренессанс Страхования».

Лишь 20% автовладельцев согласны с мнением о плохой адаптации китайских авто к морозам, в то время как среди владельцев других иномарок этот показатель составляет 54%. При этом 72% владельцев китайских авто принимают дополнительные меры по подготовке к зиме, что выше, чем среди владельцев корейских, российских и японских автомобилей.

Наиболее распространенными мерами подготовки стали: установка дополнительной теплоизоляции моторного отсека и аккумулятора, полная подзарядка аккумулятора и оснащение его системой обогрева.

Подготовка автомобиля к зиме обошлась большинству казанцев в сумму, не превышающую 15 тыс. рублей.

Напомним, что в январе 2025 года интерес к новым кроссоверам и внедорожникам в Татарстане вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя цена на SUV снизилась на 6,4% и составила 2,9 млн рублей.



Анастасия Фартыгина