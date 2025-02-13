Форвард «Трактора» Несветаев: «Гатиятулин — человек с большой буквы»

Нападающий «Трактора» Григорий Несветаев высказался о главном тренере «Ак Барса» Анваре Гатиятулине. Специалист тренировал хоккеиста челябинской команды в период работы в юношеском хоккее.

— Анвар Рафаилович — человек с большой буквы. С удачной карьеры хоккеиста свои опыт и знания перенес в тренерскую работу. Я очень рад за него. Болею за «Трактор», но за «Ак Барс» тоже переживаю, — приводит слова Несветаева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гатиятулин является главным тренером «Ак Барса» с весны 2024 года, сменив на этом посту Зинэтулу Билялетдинова. Под его руководством казанская команда занимает второе место в Восточной конференции.



Следующий матч «Ак Барс» проведет 14 февраля в Уфе с «Салаватом Юлаевым» в 17.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин