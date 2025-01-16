В России разработан летающий автомобиль, первые испытания начнутся в этом году

Фото: Максим Платонов

Московское конструкторское бюро имени Филатова представило разработку летающего автомобиля, испытания которого запланированы на начало текущего года. Новинка, рассчитанная на двух пассажиров, создана с применением передовых инновационных технологий, передает журнал «Авто.ру».

Тестовая обкатка автомобиля уже проведена. Первые летные испытания будут осуществляться с использованием дистанционного управления.

Напомним, российский рынок электромобилей в 2024 году достиг рекордного объема в 17 805 экземпляров. Несмотря на это достижение, аналитики отмечают значительное замедление темпов роста продаж по сравнению с прошлым годом.

Рената Валеева