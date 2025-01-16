Рынок электромобилей в России достиг рекордных показателей

Фото: Максим Платонов

Российский рынок электромобилей в 2024 году достиг рекордного объема в 17 805 экземпляров, согласно данным «Автостата». Несмотря на это достижение, аналитики отмечают значительное замедление темпов роста продаж по сравнению с прошлым годом.

Лидером сегмента второй год подряд стал бренд Zeekr, который официально не представлен в России. Продажи Zeekr выросли вдвое, достигнув 7623 автомобилей. В топ-5 брендов также вошли «Москвич» (1796 единиц, рост в 3,1 раза) и Avatr (690 машин, рост в 2,3 раза), показавшие значительный рост.

Однако не все участники рынка продемонстрировали положительную динамику. Продажи российского бренда Evolute сократились на 39% (до 1226 автомобилей), а Volkswagen показал падение на 49% (до 1012 единиц).

Самыми популярными моделями среди российских покупателей электромобилей стали Zeekr 001, «Москвич 3е», Zeekr X, Evolute i-Pro и Zeekr 009.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Общие продажи электромобилей в стране выросли на 26,4% по сравнению с прошлым годом. Для сравнения, в 2023 году прирост составил 4,7 раза. Несмотря на увеличение общего количества проданных электромобилей, их доля на российском рынке снизилась с 1,3% до 1,1%.

Рената Валеева