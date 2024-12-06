Минздрав России зарегистрировал новую вакцину от COVID-19 «Гам-VLP-мультивак»
Министерство здравоохранения России зарегистрировало новую отечественную вакцину от COVID-19 под названием «Гам-VLP-мультивак». Как сообщает пресс-служба Минздрава, вакцина создана на основе вирусоподобных частиц и получена биотехнологическим методом без использования патогенного вируса SARS-CoV-2.
Вакцина «Гам-VLP-мультивак» относится к рекомбинантным препаратам нового поколения, представляющим собой более безопасную альтернативу живым вакцинам. Препарат предназначен для внутримышечного введения, пишет РИА «Новости».
Разработчиком и производителем вакцины является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи.
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