Минздрав России зарегистрировал новую вакцину от COVID-19 «Гам-VLP-мультивак»

Фото: Максим Платонов

Министерство здравоохранения России зарегистрировало новую отечественную вакцину от COVID-19 под названием «Гам-VLP-мультивак». Как сообщает пресс-служба Минздрава, вакцина создана на основе вирусоподобных частиц и получена биотехнологическим методом без использования патогенного вируса SARS-CoV-2.

Вакцина «Гам-VLP-мультивак» относится к рекомбинантным препаратам нового поколения, представляющим собой более безопасную альтернативу живым вакцинам. Препарат предназначен для внутримышечного введения, пишет РИА «Новости».

Разработчиком и производителем вакцины является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи.

Рената Валеева