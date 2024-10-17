Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 3,2%

Фото: Максим Платонов

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 3,2%. Ранее, в июньском докладе, прогнозировалось повышение российского ВВП на 2,9% в этом году. Соответствующий документ опубликовали в обновленном экономическом прогнозе организации для развивающихся государств Европы и Центральной Азии.

В 2025 году ВВП России, по прогнозу Всемирного банка, вырастет на 1,6%. Прогноз роста экономики России на 2026 год остался без изменений — 1,1%. Темпы экономического роста России в 2024 году будут ниже, чем в 2023-м (3,6%).

Всемирный банк отмечает, что рост экономики России по-прежнему значительно выше нормы благодаря активному участию потребителей, повышению реальных доходов населения и значительному увеличению государственных расходов, в том числе на оборону и инфраструктуру.

Помимо России, Всемирный банк также повысил прогноз роста развивающихся государств Европы и Центральной Азии в целом:

на текущий год до 3,3% с 3%;

на 2025 год до 2,6% с 2,3%;

на 2026 год до 2,7% с 2,4%.

Напомним, что внешний долг России снижается последние несколько лет. В 2020 году он составлял 31%, в 2021 году — 16,8%, в конце 2022 года — 15,7%, а во втором квартале текущего года — 14,9%. Это снижение обусловлено стабильным уменьшением внешнего долга в последние годы, что положительно влияет на финансовую устойчивость страны.

Анастасия Фартыгина