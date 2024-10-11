ООН потребовала от властей Афганистана отменить запрет на обучение девочек

Фото: Динар Фатыхов

Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) призвала власти Исламского Эмирата Афганистан пересмотреть политику, запрещающую девочкам старше 12 лет учиться, сообщает РИА «Новости».

Глава UNAMA Роза Отунбаева, выступая по случаю Международного дня девочек, заявила, что запрет на обучение девочек наносит ущерб женщинам и девочкам Афганистана, а также препятствует развитию страны.

— С каждым днем жизни женщин и девочек наносится все больший ущерб. Афганистан движется назад, а не вперед в своем стремлении к миру, восстановлению и процветанию, — подчеркнула Отунбаева.



Напомним, в 2021 году «Талибан»* решил ввести в афганистанских школах раздельное обучение по половому признаку.

Рената Валеева