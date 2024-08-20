За семь месяцев 2024 года в Казани снизилось количество ДТП на 13%

Фото: Максим Платонов

С января по июль 2024 года в столице Татарстана произошло 655 ДТП, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число пострадавших также снизилось — травмы получили 783 человека, это на 11% меньше прошлогодних показателей. Об этом сообщил врио начальника ОГИБДД УМВД России по Казани Артур Газизов, передает пресс-служба мэрии Казани.

Самыми частыми видами инцидентов в Казани остаются столкновения и наезды на пешеходов, на долю которых приходится 47% и 41% от общего числа ДТП соответственно. С участием несовершеннолетних произошло 74 ДТП, при этом в два раза выросло число происшествий по неосторожности самих детей: они переходили дорогу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора.





Кроме того, за этот период произошло 13 наездов на детей во дворах, где они гуляли под присмотром взрослых. Зарегистрировано шесть ДТП с участием питбайков, в результате один человек погиб.



Особое внимание уделили вопросу профилактики ДТП с участием нетрезвых водителей. За семь месяцев водители с признаками опьянения совершили 20 аварий. В результате 35 человек получили травмы, один погиб.

На сегодня в городе ликвидировали 65 участков аварийности из 71 заявленных. Работы выполнены на 91,5%, их планируют завершить до 1 сентября. Всего специалисты установят 400 дорожных знаков, восемь информационных секций, 920 погонных метров ограждений безопасности, 89 светильников, 50 делиниаторов, 11 искусственных дорожных неровностей. Будет отремонтировано 8800 кв. м дорог.

Напомним, в России с начала 2024 года на 15,2% снизилось количество ДТП, в которых зафиксировали водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Рената Валеева