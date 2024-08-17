В России сократилось число людей, перерабатывающих недельную норму рабочих часов

Фото: Максим Платонов

Количество россиян, которые перерабатывают недельную норму рабочих часов, по итогам 2023 года сократилось до исторического минимума в 3,25 млн человек. В то время как общее число занятых в России составило 73,6 млн человек, сообщает РИА «Новости».

В России больше всех перерабатывают работники в сфере торговли и ремонта транспортных средств. На втором месте отрасль транспортировки и хранения, тройку замыкают строительные профессии.

В мае также стало известно, что конфликты с коллегами являются основной причиной стресса для 83% опрошенных в Татарстане, рассказала аналитическая служба hh.ru. Эксперты отметили, что это самый высокий показатель среди всех регионов России, где в среднем о конфликтах с коллегами сообщили 64% респондентов.

Разиль Самигуллин