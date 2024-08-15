В России разработали «электронный нос» для оценки свежести мяса

Фото: Динар Фатыхов

Исследователи из России создали «электронный нос», который способен оценить свежесть сырого мяса и потенциальную опасность его употребления в пищу по особенностям химического состава запаха. Об этом сообщила пресс-служба «Сколтеха», передает ТАСС.

— Мы исследовали «точку перехода» — момент, когда продукт становится несвежим, некачественным. Нам удалось показать, что «электронный нос» позволяет выявить подобные изменения на более ранних стадиях, что отличает его от систем компьютерного зрения, — заявил старший преподаватель Федор Федоров.

Ученые уже длительное время работают над созданием различных вариаций «электронного носа». Эти устройства представляют собой высокочувствительные сенсоры на базе наночастиц и других новых материалов. Они способны распознавать определенные летучие молекулы в воздухе, отслеживая, как взаимодействие с ними влияет на электропроводность и другие свойства датчиков.

Недавно ученые заинтересовались, можно ли использовать эти датчики для обнаружения веществ, которые выбрасывают в воздух микробы, связанные с порчей мяса. Так, исследователи закупили образцы свиной вырезки и проследили за тем, как менялся химический состав запаха мяса и видовой состав бактерий с течением времени.

В ходе наблюдений исследователи выявили характерные перемены в химическом составе запаха мяса. Оказалось, что ключевую роль в этих изменениях играют бактерии классов Brochotrix, Psychrobacter и Mycoplasma. Их представители вытесняли других бактерий и присутствовали в больших количествах в непригодных для употребления образцах свиной вырезки.

В перспективе использование этого подхода позволит производителям мяса, надзорным органам и розничным торговым сетям более точно оценивать состояние товаров и предотвращать продажу испорченных мясных продуктов.

Рената Валеева