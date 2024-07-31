Ученик казанской гимназии открыл чемпионат России по гонкам на выносливость благодаря «Играм будущего»

Фото: Динар Фатыхов

В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по гонкам на выносливость. Открыл соревнования ученик казанской гимназии №3 Расуль Самигуллин, который прошел демонстрационный круг на российском суперкаре Rossa вместе с пилотом команды G-Drive Racing Романом Русиновым. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Казани.

Возможность попасть на чемпионат выпала школьнику благодаря победе на гоночном симуляторе на стенде G-Drive во время открытия «Игр будущего» в Казани. А шанс прокатиться на гоночной технике Расулю выпал впервые.

— Было очень круто прокатиться на настоящем гоночном болиде, интересно почувствовать эту скорость, перегрузки на торможении и в поворотах. В виртуальной гонке таких перегрузок нет, зато целый интерфейс перед глазами. А в спорткаре есть только связь с человеком из команды, который говорит о погоде и стратегии на гонке, сам пилот и маленький монитор. И больше ничего, — поделился впечатлениями Самигуллин.

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