«Аспект роста населения страны»: президент гильдии риелторов Татарстана о продлении семейной ипотеки

Фото: Динар Фатыхов

В России продлили семейную ипотеку до 2030 года. Ее также смогут получить семьи, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Ставка по программе составит 6%, в том числе и для жителей Дальнего Востока. Такой шаг со стороны государства окажет большое влияние на все сферы, считает президент гильдии риелторов Татарстана Анастасия Голяшева. Подробнее — в материале «Реального времени».



Продление семейной ипотеки

Получить «Семейную ипотеку» можно будет только в том случае, если у заемщика не было ранее выданных льготных ипотечных кредитов. Кредиты под 6% до 12 млн рублей могут получить жители Москвы, Подмосковья и Петербурга, для остальных субъектов России сумма составит 6 млн рублей.

Также льготное ипотечное кредитование могут получить семьи, в которых есть ребенок-инвалид вне зависимости от возраста ребенка. Льготы на кредитование предоставляются и семьям с двумя детьми, проживающим в малых городах или в регионах с низким объемом строительства.

В начале года Минфин России сообщил, что в этом году дополнительные расходы федерального бюджета на продление «Семейной ипотеки» составят примерно 260 млрд рублей. Общий прогнозный показатель расходов с учетом продления программы до 2030 года — 1,5 трлн рублей.



ЖК должны соответствовать обещаниям

Продление семейной ипотеки окажет влияние как на рынок, так и на развитие страны в целом. Об этом в разговоре с корреспондентом «Реального времени» сообщила президент гильдии риелторов Татарстана Анастасия Голяшева.



— Конечно, такое решение позитивно скажется на рынке недвижимости. Доступность жилья для семей с детьми — важный аспект для роста населения нашей страны, ее развития, — подчеркнула она.

По ее мнению, продление льготы должно повлиять и на застройщиков:

— Застройщикам же теперь стоит уделять большее внимание на то, как потребности каждого члена семьи будут закрываться в их проектах. Семейный жилой комплекс теперь должен быть не просто маркетинговым названием, но и действительно соответствовать этому.

Голяшева добавила, что благодаря семейной ипотеке пара при планировании ребенка получает гарантии улучшения жилищных условий.



Елизавета Пуншева