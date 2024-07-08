Китай лидирует по количеству патентов в сфере генеративного ИИ

Фото: Динар Фатыхов

Китай занимает лидирующие позиции по числу патентов в области генеративного искусственного интеллекта (ИИ), значительно опережая США. Это следует из нового отчета Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), специализированного агентства ООН по вопросам интеллектуальной собственности.

С 2014 по 2023 год в мире было подано 54 тыс. патентов, связанных с генеративным ИИ, из которых более 38 тыс. приходятся на Китай. Это примерно в шесть раз больше, чем в США, где зафиксировано 6 276 заявок.

Лидер среди подающих патенты — китайская компания Tencent с 2 074 патентами, за ней следуют Ping An Insurance (1 564) и Baidu (1 234). Китайские компании занимают шесть из десяти мест по количеству патентов на генеративный ИИ. Единственная не китайская компания в пятерке лидеров — IBM с 601 заявкой. Также в топ-10 входят такие компании, как Alibaba Group (571 патент), Samsung Electronics (468), Alphabet (443), ByteDance (418) и Microsoft (377).

В 2020 году Китай обошел США по числу международных патентных заявок, а в 2022 году — по количеству научных исследований. ZHENYU LUO на Unsplash

Данные ВОИС подчеркивают, что Китай продолжает активно развивать свою интеллектуальную собственность. В 2020 году он обошел США по числу международных патентных заявок, а в 2022 году — по количеству научных исследований. Республика Корея занимает третье место по количеству патентов на генеративный ИИ с 4 155 заявками, за ней идут Япония (3 409) и Индия (1 350). Последняя показала наивысшие темпы среднего годового роста среди лидеров, составив 56%.

ВОИС отмечает, что 25% всех патентов на генеративный ИИ были поданы за последний год, что связано с возросшим интересом к технологиям после появления ChatGPT. С 2017 года число патентов на генеративный ИИ увеличилось в восемь раз, чему способствовало внедрение архитектур трансформеров, используемых в языковых моделях.

Наибольшее число патентов связано с инновациями в области изображений и видео (17 996 изобретений), далее следуют текстовые (13 494) и аудио (13 480) технологии. Инновации, связанные с данными на основе генов и белков, показали за последние пять лет самый высокий среднегодовой рост в 78%.

Патенты на генеративный ИИ охватывают различные отрасли, включая биологические науки (5 346 изобретений), управление документами и издательское дело (4 976 изобретений), а также более 2 тыс. изобретений в таких сферах, как бизнес-решения, промышленность и производство, транспорт, безопасность и телекоммуникации.



Екатерина Петрова