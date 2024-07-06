В Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в День независимости
Пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщил о задержании группы лиц. Они планировали осуществить насильственный захват власти в стране 31 августа, в День независимости, сообщает ТАСС.
Подозреваемые вынашивали планы по дестабилизации общественно-политической ситуации в стране и организации массовых беспорядков на территории Бишкека. Для этого они планировали организовать проведение спортивных игр с целью «концентрации большого количества молодежи со всех регионов страны».
На мероприятие планировалось пригласить лидеров оппозиции в качестве провокаторов для призыва толпы к пешему выдвижению в Бишкек. Затем заранее подготовленные лица из числа спортсменов и преступных элементов повели бы собравшихся людей в столицу, организовав по пути следования беспорядки, сопровождающиеся насилием, погромами и применением огнестрельного оружия.
В рамках расследования уголовного дела задержаны пять граждан Киргизии, у них изъято около 50 единиц огнестрельного оружия и 250 тыс. единиц боеприпасов.
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