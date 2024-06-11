Татарстан в 2023 году занял предпоследнее место в ПФО по обеспеченности населения врачами

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял предпоследнюю позицию среди регионов Приволжского федерального округа по обеспеченности врачами, узнало «Реальное время» из данных Министерства здравоохранения России.

В республике на 10 тысяч человек в 2023 году приходилось 35 специалистов, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях.



Согласно статистике, только у Марий Эл показатель ниже — 34 человека на 10 тыс. населения. В то же время, в других регионах ПФО ситуация более благоприятная:

Мордовия — 50 человек;

Чувашия — 49;

Удмуртия — 48;

Кировская область — 44;

Оренбургская область — 42.

В 2021 и 2022 годах показатель обеспеченности средними медработниками в Татарстане составлял 36 человек на 10 тысяч населения. Средний показатель по всем регионам России оказался выше и достиг 42 человек на 10 тысяч.

Напомним, замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова сообщила о дефиците медицинских работников среднего звена в системе здравоохранения России. В 2023 году в отрасли не хватало 29 тысяч врачей и 63 тысяч средних медицинских работников.

Рената Валеева