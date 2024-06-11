Татарстан в 2023 году занял предпоследнее место в ПФО по обеспеченности населения врачами
Татарстан занял предпоследнюю позицию среди регионов Приволжского федерального округа по обеспеченности врачами, узнало «Реальное время» из данных Министерства здравоохранения России.
В республике на 10 тысяч человек в 2023 году приходилось 35 специалистов, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях.
Согласно статистике, только у Марий Эл показатель ниже — 34 человека на 10 тыс. населения. В то же время, в других регионах ПФО ситуация более благоприятная:
- Мордовия — 50 человек;
- Чувашия — 49;
- Удмуртия — 48;
- Кировская область — 44;
- Оренбургская область — 42.
В 2021 и 2022 годах показатель обеспеченности средними медработниками в Татарстане составлял 36 человек на 10 тысяч населения. Средний показатель по всем регионам России оказался выше и достиг 42 человек на 10 тысяч.
Напомним, замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова сообщила о дефиците медицинских работников среднего звена в системе здравоохранения России. В 2023 году в отрасли не хватало 29 тысяч врачей и 63 тысяч средних медицинских работников.
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