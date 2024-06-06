В Татарстане выросла доля жителей с доходом более 60 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

Почти у трети жителей Татарстана среднедушевой доход превышает 60 тыс. руб. в месяц, что в 3,7 раза больше, чем десять лет назад. По данным РБК «Татарстан» и Татарстанстата, в 2013 году этот показатель составлял лишь 7,8%. Для сравнения, в марте 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата в России составила 87 740 рублей.

За последние пять лет доля татарстанцев с доходом свыше 60 тыс. рублей выросла в 2,4 раза, а за десять лет — в 3,7. В прошлом году она составила 29% от всего населения республики.

На втором месте по доле находятся жители Татарстана со среднедушевым доходом от 27 до 45 тыс. руб., что составляет 27,3% населения. За десять лет их доля увеличилась с 19,8% до четверти населения республики, и этот показатель продолжает расти.

Третье место занимают жители Татарстана с доходом от 45 до 60 тыс. руб. Их доля за десять лет выросла более чем в два раза и составляет 15% населения региона. В 2023 году это почти вдвое больше, чем было в 2013-м.

При этом отмечается, что доля жителей республики с доходом ниже 27 тыс. руб. постепенно снижается:

Количество татарстанцев, чей доход составляет от 19 до 27 тыс. руб., в прошлом году составило 14,1%, что на 3,3 процентных пункта меньше, чем в 2013 году. Также почти в два раза за десятилетие снизилась доля жителей Татарстана с доходом в пределах от 14 до 19 тыс. руб.: с 15% в 2013 году до 7,7% по итогам прошлого года. Доля жителей республики со среднедушевым доходом менее 7 тыс. руб. сократилась более чем в 13 раз.