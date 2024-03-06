На трассе Казань — Оренбург произошло ДТП: грузовик наехал на «Газель»

Сегодня на 18-м километре трассы Казань — Оренбург 57-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес-Бенц» отвлекся от управления и совершил наезд на стоящую «Газель». На данном участке дороги проводились работы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Казани.

В результате ДТП водитель «Газели» получил ушибы головы и левой руки и был госпитализирован. По факту происшествия, в результате которого был причинен вред здоровью, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

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Нафиса Миннехузина