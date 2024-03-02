Глава Комитета ГД направит в правительство законопроект о разрешении более плотной тонировки передних стекол

Глава Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в ближайшее время направит в Правительство РФ законопроект, предлагающий разрешить более плотную тонировку передних стекол автомобиля.

Законопроект был разработан по просьбам жителей регионов Северного Кавказа и Ставропольского и Краснодарского краев.

На встрече с гражданами в Северной Осетии этот вопрос подняли вновь.

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