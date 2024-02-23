Эстония по примеру Латвии наказала выступавших на «Играх будущего» в Казани хоккеистов

Вслед за Латвией Эстония приостановила лицензии хоккеистов за то, что они выступали на турнире «Игры будущего» в Казани. Об этом предупредила федерация хоккея страны.

— Ассоциация хоккея Эстонии приостанавливает действие лицензий всех хоккеистов, участвующих в хоккейных лигах Эстонии, принявших участие в фестивале «Игры будущего», проходившем в России, — говорится в заявлении.

В соревнованиях приняли участие хоккеисты эстонского клуба «Вялк 494» Владимир Башкиров, Дмитрий Кузнецов и Отар Сакхокия.

Сегодня федерация хоккея Латвии приостановила лицензии латвийских спортсменов, которые участвуют в «Играх будущего» в Казани. Речь идет о команде Baltic Select по фиджитал-хоккею.

В финальном матче за звание победителя турнира по фиджитал-хоккею победила Liga Pro Team. Она переиграла Cosmos X17.

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