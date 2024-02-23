Латвия наказала выступивших на «Играх будущего» в Казани хоккеистов
Федерация хоккея Латвии приостановила лицензии латвийских спортсменов, которые участвуют в «Играх будущего» в Казани. Информация опубликована на сайте федерации.
Речь идет о команде Baltic Select по фиджитал-хоккею. В ней выступают Эрвин Муштуков, Кирилл Тамбиев, Павел Горошков, Мартин Лавров, Алексей Попов, Алишер Мубаракшин, Никита Зантманс, Артем Кувсиновс.
В апреле 2022 года сейм Латвии запретил своим спортсменам участвовать в любых турнирах на территории России и Белоруссии.
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