Новости авто

18:19 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

Казанские муниципальные парковки будут работать бесплатно 23 февраля

17:18, 22.02.2024

В День защитника Отечества казанские муниципальные парковки будут работать в бесплатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба казанской мэрии.

Бесплатно парковками можно будет воспользоваться 24 и 25 февраля. Это связано с предстоящими выходными.

Напомним, власти Казани определили дни, когда в 2024 году муниципальные парковки будут работать бесплатно. Полный список — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Авто Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Тамарой Сафоновой, генеральным директором «НААНС–Медиа», доцентом РАНХ и ГС при Президенте РФ
Официальные партнеры