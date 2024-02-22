Казанские муниципальные парковки будут работать бесплатно 23 февраля

В День защитника Отечества казанские муниципальные парковки будут работать в бесплатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба казанской мэрии.

Бесплатно парковками можно будет воспользоваться 24 и 25 февраля. Это связано с предстоящими выходными.

Напомним, власти Казани определили дни, когда в 2024 году муниципальные парковки будут работать бесплатно. Полный список — в материале «Реального времени».

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