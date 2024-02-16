Казанцы встали в пробке в районе Мамадышского тракта

Фото: скриншот realnoevremya.ru из yandex.ru

В Казани водители встали в пробке в районе Мамадышского тракта. Движение парализовано в обе стороны, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

Больше всего придется постоять водителям, которые двигаются по проспекту Победы в сторону Мамадышского тракта. На этом направлении затор растянулся почти на 5 километров. Примерно такой же путь предстоит преодолеть водителям, которые двигаются с улицы Аграрной.

Пробка с улицы Арбузова в направлении развязки растянулась почти на три километра.

В районе Мамадышского тракта зафиксировано четыре аварии. В целом в городе наблюдаются 7-балльные пробки.

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