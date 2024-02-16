Более четверти заявок на строительство в Татарстане возвращается на доработку из-за нехватки обоснования

По сообщению министра экономики Татарстана Мидхата Шагиахметова, пятая часть заявок на строительство новых объектов в Татарстане была отклонена из-за недостаточного обоснования. В прошлом году около 20% заявок были отправлены на доработку.



Причины отказа:

нет данных обеспеченности подобными объектами;

нет информации о территориальной доступности;

не представлены данные о физическом износе;

перегруженность территории.

В прошлом году в Татарстане было построено более 4 объектов капитального строительства на 126 млрд рублей. Также сообщалось, что в Казани приступили к проектированию школы на 2500 мест.



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Разиль Самигуллин