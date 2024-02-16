Новости недвижимости

12:42 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Более четверти заявок на строительство в Татарстане возвращается на доработку из-за нехватки обоснования

11:22, 16.02.2024

По сообщению министра экономики Татарстана Мидхата Шагиахметова, пятая часть заявок на строительство новых объектов в Татарстане была отклонена из-за недостаточного обоснования. В прошлом году около 20% заявок были отправлены на доработку.

Причины отказа:

  • нет данных обеспеченности подобными объектами;
  • нет информации о территориальной доступности;
  • не представлены данные о физическом износе;
  • перегруженность территории.

В прошлом году в Татарстане было построено более 4 объектов капитального строительства на 126 млрд рублей. Также сообщалось, что в Казани приступили к проектированию школы на 2500 мест.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин
Недвижимость Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также