Пробки в Казани достигли 9 баллов
Вечером в среду, 7 февраля, на дорогах Казани образовались серьезные пробки. По состоянию на 18.00 они достигли 9 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Движение затруднено практически во всех районах города. Самые трудная обстановка водителей ожидает в центре города, на улицах Ершова, Технической, Меховщиков, Авангардной, Комиссара Габишева, Кул Гали, Болотникова, Васильченко, на проспекте Победы и Мамадышском тракте.
По данным сервиса, в городе насчитывается 11 аварий.
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