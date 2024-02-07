Новости авто

18:26 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

Пробки в Казани достигли 9 баллов

18:04, 07.02.2024
Пробки в Казани достигли 9 баллов
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Вечером в среду, 7 февраля, на дорогах Казани образовались серьезные пробки. По состоянию на 18.00 они достигли 9 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Движение затруднено практически во всех районах города. Самые трудная обстановка водителей ожидает в центре города, на улицах Ершова, Технической, Меховщиков, Авангардной, Комиссара Габишева, Кул Гали, Болотникова, Васильченко, на проспекте Победы и Мамадышском тракте.

скриншот realnoevremya.ru из yandex.ru/maps

По данным сервиса, в городе насчитывается 11 аварий.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
Авто Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также