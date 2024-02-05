Владимир Путин поручил распространить действие дальневосточной и арктической ипотеки на участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить условия программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» и распространить льготные кредиты под 2% годовых на участников СВО и членов семей бойцов, погибших в зоне действия спецоперации. Правительству поручено расширить условия до 1 марта 2024 года.



— Мы с вами здесь сидим — сложные вопросы решаем, нужные, но мы все-таки в тепле, знаете, и в безопасности, а ребята там, на передней линии, и в грязи, и под пулями, и под снарядами. Никогда не должны мы об этом забывать. И они, и члены их семей, безусловно, должны быть в поле зрения нашего внимания всегда, — приводит RT слова Владимира Путина, сказанные на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны.

Рассчитывается, что банки будут обязаны выдавать такие кредиты без ограничений по возрасту и семейному положению. Предельная сумма займа при покупке жилья на вторичном рынке повысится с 6 млн до 9 млн рублей.

Глава государства также поручил отменить требование о трудовом стаже по специальности для работников образовательных и медицинских учреждений при получении дальневосточной и арктической ипотеки.

Поручение российского лидера кабмин должен будет выполнить до 1 марта 2024 года.

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Маргарита Головатенко