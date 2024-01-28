В Татарстане подешевело дизельное топливо

За период с 15 по 22 января 2024 года в Татарстане осталась неизменной стоимость бензина и подешевело дизельное топливо. Об этом сообщают Татарстанстат.

В частности, цена бензина марки АИ-92 осталась прежней 49,28 рубля за литр, марки АИ-95 — 53,10 рубля за литр, а марки АИ-98 и выше — 66,67 рубля за литр.

В свою очередь дизельное топливо в республике подешевело на шесть копеек, с 59,81 до 59,75 рубля за литр.

К декабрю 2023 года по сравнению с декабрем 2022-го в Татарстане бензин АИ-92 вырос в цене на 7,14%, АИ-95 — на 7,27%, АИ-98 — на 8.69%, а дизельное топливо — на 10,09%.

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